Deurne mag meer doen om ouderen te beschermen tegen internetcriminelen, vindt 50Plus

Korte mouwen of oranje paraplu? Dit is het weerbe­richt voor Koningsdag in Brabant

Feesten bij 538 Koningsdag in Breda of spullen op de kop tikken op de vrijmarkt? Doe gerust een jasje aan. Het wordt namelijk fris en mogelijk zelfs nat. Verschillende weersites verwachten dat de temperatuur in Brabant op Koningsdag hooguit oploopt tot een graad of 15.