Dexter (25) klimt in boom Bavelselaan Breda om kap tegen te houden: 'Het is doodzonde wat hier gebeurt'

BREDA – De 25-jarige Dexter Wouters is maandagochtend in een boom geklommen aan de Bavelsebaan in Breda. Hij verzet zich tegen de kap van bomen in die straat.

,,Dit is denk ik de verkeerde beslissing", zegt Wouters. Hij zit al zo'n twee uur in de boom, op een hoogte van zo'n vijf meter. Gesterkt door zijn moeder Desiree van Warmerdam. Zij woont tegenover de boom en voorziet haar demonstrerende zoon van koffie en brood.

'Alleen om het geld'

Volledig scherm © Palko Peeters De Raad van State bepaalde vorige week dat de 133 lindes in de straat gekapt mogen worden. Vanochtend is de kap begonnen: inmiddels zijn er al zeker vijftien bomen tegen de vlakte gegaan.

Tot woede van Wouters: ,,Het is een doodzonde wat hier gebeurt en ik denk dat ik voor veel mensen spreek." Volgens hem ging het bij de beslissing om te kappen 'alleen maar om geld'. Zijn moeder steunt hem in zijn verzet: ,,Met de klimaatverandering moet je dat groen wat je hebt proberen te behouden. Bomen zijn belangrijk voor zuurstof, halen fijnstof uit de lucht. Breda is echt op de verkeerde weg bezig", vindt zij.



Breda wil de bomen weg hebben omdat de wortels de trottoirs zouden beschadigen en de riolering. Tevens komt er nieuwe bestrating en wordt een oude asbesthoudende aardgasleiding buiten gebruik gesteld.

Soap

In de straat is tweespalt ontstaan tussen voor- en tegenstanders van de kap. Aan de ene kant staan de Vrienden van de Bavelselaan, die zich hevig hebben verzet tegen de kap.

Aan de andere kant staat bijvoorbeeld Folkert Versteeg, die al tien jaar in de straat woont. ,,Eigenlijk is het gewoon een soap wat hier gebeurt", zegt hij over de zaak die al sinds 2011 speelt. ,,De wortels maken alles in de grond kapot", zegt hij. ,,Er komt nieuwe bestrating: de straat gaat er straks weer netjes uit zien. En er komen ook bomen voor terug."

Politie

Wouters zegt dat hij voorlopig nog wel even in de boom blijft zitten. De politie ziet nog geen reden om de demonstrant uit de boom te plukken. ,,Het is geen probleem voor de openbare orde. Het is een rustige situatie", zegt een agent van de politie Breda die ter plaatse is. ,,Als hij wil blijven zitten: het zij zo. Het is lekker weer."

Wel heeft de politie Wouters gevraagd te verhuizen naar een van de drie bomen ernaast: die blijven voorlopig nog even staan, omdat er vogelnestjes in zitten. Daar geeft de actievoerder geen gehoor aan.

