Deze 10 Brabantse dieren doen het goed op sociale media

Huisdieren staan vandaag extra in het zonnetje, want het is dierendag! Bij sommige Brabantse dieren blijft dat niet alleen bij vandaag, want zij staan iedere dag in de schijnwerpers. Deze tien sterren met een staart of veren zijn namelijk populair op sociale media!

1. Smoothie the Cat (2.1 miljoen volgers) uit Eindhoven

Met meer volgers dan de gemiddelde bekende Nederlander, is de Eindhovense Smoothie the Cat de populairste Instagramkat van heel Brabant. Schattige groene ogen, een prachtige oranje vacht en op ieder moment fotogeniek: Smoothie is een regelrechte hit. Niet alleen op Instagram, maar ook op muurschilderingen, sokken en kalenders.

2. Jäger Pug (64.7 duizend volgers) uit Breda

Jäger Pug van der Corput is niet alleen bekend op Instagram, hij heeft ook een bekend baasje: niemand minder dan Hardwell! Waar de Bredase DJ overal door paparazzi wordt gevolgd, heeft Jäger constant te maken met de camera van zijn verzorger. Zo weten we dat de pug fan is van Suits, van koekjes houdt en het stiekem muziek maakt wanneer Hardwell van huis is.

3. British Brothers (103.2 duizend volgers) uit Den Bosch

Deze Britse Korthaar broertjes stelen samen de show. Koda en O’Neill hebben niet alleen een prachtige grijze vacht, maar ook een stel indringende kijkers die bijna oranje zijn. Met die betoverende looks veroveren ze niet alleen likes op Instagram, maar verdienen ze ook nog een lekker zakcentje voor hun baasje met de verkoop van kattenstrikjes.

4. The 2 Grey Parrot Boys (7.7 duizend volgers) uit Bergen op Zoom

Niet alleen katten en honden stelen de show op Instagram, deze twee Afrikaanse Grijze roodstaartpapegaaien en één grasparkiet kunnen er ook wat van. De avonturen van Harry, Toon en Bob worden wereldwijd gevolgd. Die volgers begrijpen het niet altijd. Probeer het maar eens in het Engels uit te leggen als grijze roodstaartpapegaai Toon ‘flapdrol’ zegt.

5. Timo & Toby the Ragdoll Cat (59.5 duizend volgers) uit Bergen op Zoom

De populaire Timo is in mei dit jaar helaas overleden als gevolg van nierfalen. Dat verlies kwam hard aan bij zijn trouwe volgers van over de hele wereld. Timo's roem bleef namelijk niet alleen binnen Brabant. Deze Instagranimal was te zien in Amerikaanse programma's als Good Morning America en Ellen the Degeneres. Inmiddels heeft zijn broertje Toby het stokje overgenomen.

6. Bodhi de Goldenretriever (13.2 duizend volgers) uit Drunen

Bodhi is een echte influencer op Instagram, want naast dat hij schattige kiekjes van het strand - zijn lievelingsplek - deelt, promoot hij net zo lief sjaaltjes en strikjes van dierenwinkels. Wie kan er nou nee zeggen tegen zo'n schattige golden retriever!?

7. Tokkie Sisters (1.1 duizend volgers) uit Roosendaal

Ze zijn misschien niet zo bekend als bovengenoemde katten en honden, maar Truus en Mien aka The Tokkie Sisters zijn wel een leuke toevoeging aan de beestenboel op Instagram. Dagelijks kan je het avontuur van de twee pokkende dames volgen en dat zijn er nogal wat!

8. James Hond (5.7 duizend volgers) uit Rijsbergen

De naam is Hond, James Hond! Deze Golden Retriever is op een missie om de schattigste hond van Brabant te worden! De trouwe viervoeter houdt van kroelen en brokjes en is een enorme voetbalfan. Op tv dan, want James is liever lui dan moe.

9. The Pug Sisters (81.2 duizend volgers) uit Den Bosch

Dat zusjes het goed doen op Instagram, bewijzen ook Fien en Rosie. De twee pugs zijn niet alleen goed in schattig kijken, ze zijn beiden ook nog eens ware fashionista's. Strikjes, parelsnoeren of jurkjes: niets is deze dames te gek.

10. Hulphond Tynke (5.2 duizend volgers) uit Geldrop