Deze Brabanders reizen nu de wereld over: ‘Behalve het mondkapje, merk je hier vrij weinig van de crisis’

Reisplannen worden uitgesteld of vakantie wordt gevierd in eigen land. Een enkeling durft het in deze coronatijden aan om toch de oceaan over te steken. Per boot of per vliegtuig. Deze Brabanders reizen door verschillende continenten. Hoe is dat om nu te doen?