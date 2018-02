Deze Brabantse jongen (6) zit bij juf Ank in de klas bij De Luizenmoeder

SOERENDONK - Net als miljoenen Nederlanders zit de familie Nagel op zondagavond voor de tv voor de populaire tv-serie De Luizenmoeder. Maar ze kijken toch met andere ogen. „Het is iedere week spannend of we erin zitten.” Zoon Boet zit namelijk in de klas bij juf Ank.

Hij is pas zes jaar oud en nu al een van de bekendste gezichten van het dorp. Miljoenen mensen zien hem wekelijks voorbijkomen in het populaire tv-programma De Luizenmoeder. Als figurant weliswaar, maar toch. Zijn droom? „Een beroemd acteur worden.” Boet Nagel is in ieder geval goed op weg.

Zeven keer reisden moeder Rie-Jeanne (38) Ras zoon Boet naar Mijdrecht. Daar werden afgelopen oktober en november in een leegstaande basisschool de opnames gemaakt voor De Luizenmoeder, de hitserie van AVROTROS. Toen nog niemand had gehoord van ‘Hallo allemaal, fijn dat je er bent’, zongen moeder en zoon het al uit volle borst mee. „En nu is er zelfs een carnavalsnummer van gemaakt. Niemand had verwacht dat het zo’n succes zou worden. De makers zelf ook niet, hoorde ik ze in een interview zeggen”, zegt Rie-Jeanne Ras.

Quote Ik vergeet soms alleen nog dat je niet in de camera mag kijken. Boet Nagel

Hoe juf Ank ‘in het echt’ is? Boet weet het niet te vertellen. Hij kent haar niet anders dan juf Ank. „Actrice Ilse Warringa komt helemaal in haar rol en geschminkt de set op. Volgens mij doen ze dat om de kinderen niet in de war te brengen." Rennen en schreeuwen op commando, omkleden naar zomerkleding en de scène gemiddeld twintig keer opnieuw doen. Boet leert op de set van De Luizenmoeder in korte tijd veel kneepjes van het vak. En hij geniet er met volle teugen van. „Ik vergeet soms alleen nog dat je niet in de camera mag kijken.”

Kindercasting