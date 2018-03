Deze Brabantse kiezers zweven nog: geeft de kieswijzer de doorslag?

Op wie Rebekka Daniëls gaat stemmen? ,,Ik weet niet óf ik ga stemmen. Heb me er niet in verdiept. Ben misschien te weinig bij Boxtel betrokken. Al helemaal niet bij de politiek. Dat staat te ver van me af."

Dat vindt ze zelf lullig want ze voelt wel die verantwoordelijkheid. ,,Die vreselijke vleesindustrie in Boxtel, daar zou ik iets tegen willen doen. Ik mis lokaal de Partij voor de Dieren, waar ik landelijk op stem."