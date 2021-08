Deze Brabantse woonboerderijen (met zwembad en kroeg) zoeken een nieuwe eigenaar

Nieuwsover­zicht | Autodief vraagt lift na dodelijk ongeluk - Stewardes­sen helpen ziekenhuis tijdens geboorte­golf

1 augustus Een autodief heeft zondagochtend een dodelijk ongeluk veroorzaakt in Den Bosch. Een 50-jarige man is daarbij om het leven gekomen; een 43-jarige inwoner van Geldrop is aangehouden als verdachte. Het Máxima MC in Veldhoven heeft te maken met een geboortegolf en Janny Hanegraaf is druk met het restaureren van mensen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.