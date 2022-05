Deze broers en zussen zijn samen 1000 jaar: 'Wij voelen ons echt jarig’

MET VIDEO Ruim 100 vogels ‘onder erbarmelij­ke omstandig­he­den’ vast, inspectie grijpt in

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft naar nu blijkt vorige week donderdag in Brabant ruim 100 vogels in beslag genomen. Ze leefden in ‘erbarmelijke omstandigheden’. Ze werden slecht verzorgd en verbleven in vieze, veel te kleine hokken.

