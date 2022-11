Deze drie meesters maakten gordijnen voor Willem-Alexander en Máxima die wél dicht kunnen

Voetbal kijken tijdens werktijd vindt de baas oké, maar de klant gaat voor

OSS/DEN BOSCH/TILBURG - Vier uur, vijf uur in de middag, het zijn tijden waarop veel mensen nog (net) aan het werk zijn. Maar de komende weken lonkt op die tijdstippen ook het WK voetbal. Een dilemma voor de baas. Want luister je naar de Oranjefan of gaat het werk voor?

16 november