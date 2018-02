Deze friet uit Eindhoven gaat internationaal: 'Ik heb er vertrouwen in'

Martin Zwerts als wereldmerk, nee dat had hij ook niet durven dromen. Toch prijkt de naam van de Eindhovense frietbakker aan de Boschdijk in maart of april op een gevel in Singapore. Zijn nieuwe zakenpartner JayD Kim heeft bovendien grote plannen voor ‘Martin Zwerts flagshipstores’ in Korea, China en Amerika.

Het begon allemaal in april vorig jaar. Zwerts: ,,Ik kreeg een telefoontje van Kim maar verstond er niet veel van. Zet het maar ff op de mail, zei ik in mijn beste Engels. Toen werd me wel duidelijk dat het serieus was. Na nog een belletje vroegen ze of ze langs mochten komen. Dat was op vrijdag en op maandag ging de telefoon weer. Ze stonden op Strijp-S."

Google

Een week lang keken Kim en een collega mee terwijl Zwerts gewoon deed waar hij goed in is: friet bakken. ,,Ze schreven mee en filmden alles. Als ik hier rond elf uur aankwam stonden ze al voor de deur te wachten en ze bleven tot de laatste klant."

Waarom Martin Zwerts, die vraag stelde de zestigjarige Zwerts ze ook. ,,Ze wilden de beste friet naar Singapore halen en via Google kwamen ze iedere keer bij mij uit. Dat ik zeven keer ben uitgeroepen tot beste friettent van Nederland heeft wel geholpen. Ik heb wel vaker mensen aan de deur gehad die een samenwerking zochten. Uit Rusland, Italië en zelfs Bulgarije. Dat voelde niet goed dus ik heb het altijd afgehouden. Kim is een ander verhaal. Hij kwam met een compleet businessplan en het is bovendien een succesvol ondernemer met al bijna 180 zaken in Singapore, China, Thailand en Amerika. Hij richt zich tot dusver vooral op koffie en smoothies. En nu dus ook friet."

Martin Zwerts gaat internationaal.

Bitterballen

Bij de Martin Zwerts in Singapore staan er behalve friet ook de echte Hollandse bitterballen op het menu. ,,Hij is er zelf helemaal gek van", vertelt Zwerts. ,,Als ik daar straks ben ga ik ze ook leren kroketten te draaien."