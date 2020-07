Deze privacyhoes beschermt je paspoort tegen identiteitsfraude

De 29-jarige Ties den Dekker woont tegenwoordig in Wijchen, is ondernemer van het bedrijf Spy-Fy en geboren en getogen in Lierop. Hij reisde veel door Azië en Zuid-Amerika en of hij nu een scooter huurde of bij een hotel incheckte - overval werd een kopie van zijn paspoort gemaakt. Den Dekker ergerde zich eraan. Want identiteitsfraude ligt op de loer. Bij deze vorm van fraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Met de combinatie van een naam en BSN-nummer kan een fraudeur aan de slag. Bijvoorbeeld spullen kopen zonder te betalen op naam van iemand anders. Den Dekker: ,,Het voelde niet relaxed om tijdens mijn reizen overal kopieën achter te laten. Het is goed dat mensen nu erkennen dat dit een probleem is. Vaak wordt er over dit soort zaken niet nagedacht.”



Nu zullen ze in een hotel raar opkijken van een paspoort in een privacyhoes. Ook dáár heeft Den Dekker aan gedacht. Op de hoes zit een QR-code die doorlinkt naar een site met uitleg in twaalf talen over de privacy-paspoorthoes.