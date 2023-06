Diamanten woninginrichter Van den Eijnde viert maar bescheiden feest na pijnlijk verlies

Na de opluchting over géén azc in de buurt kwam de boosheid: ‘Alles is achter onze rug om gegaan’

DEN BOSCH - Toen omwonenden van de Bruggensestraat in Rosmalen anderhalve week geleden hoorden dat er in hun buurt géén azc kwam, waren zij in eerste instantie opgelucht. Daarna kwam de verontwaardiging. Waarom hadden zij niks over de azc-plannen gehoord, zelfs nadat ze er zelf meerdere keren naar gevraagd hadden? ,,Draagvlak is belangrijk, toch?”