Dichte mist in Brabant, waarschuwing voor wie de weg op gaat

CBS-cijfers Sterfte in Zuid-Nederland door corona tijdens eerste golf acht keer hoger dan in noorden van het land

26 november In Zuid-Nederland zijn tijdens de eerste golf in het voorjaar acht keer zoveel mensen overleden aan covid-19 dan in Noord-Nederland. De GGD-regio Hart voor Brabant telde in die periode in absolute aantallen de meeste mensen die zijn overleden na een (vermoedelijke) besmetting: 1420 overledenen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.