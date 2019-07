Dick Büchel van Steenbergen uit Aalst die atoombom overleefde is op 99-jarige leeftijd overleden

AALST - Op 99-jarige leeftijd is woensdag Dick Büchel van Steenbergen overleden. De Aalstenaar overleefde in de oorlog Japanse werkkampen én zelfs de atoombom op Nagasaki.

Op niet meer dan 1800 meter afstand van de toen 25-jarige Dick Büchel van Steenbergen kwam in augustus 1945 Fat Man neer; de atoombom die de Japanners op de knieën dwong. Büchel van Steenbergen redde wonder boven wonder het vege lijf, zag zelfs de flits van de atoombom, maar hield er geen schrammetje aan over. In de jaren daarvoor al had de uit Bandung afkomstige KNIL-militair in Japanse werkkampen vreselijke ontberingen doorstaan.

Zijn ervaringen in de oorlog, opgetekend in het vorige maand verschenen boek ‘De man die Nagasaki overleefde’, hebben Büchel van Steenbergen voor het leven gevormd, vertellen zijn dochters Annerose en Frederique. ,,Vader was een echte doorzetter, letterlijk een overlever geworden. Dat kwam in heel zijn leven terug", zegt Frederique.

Broer uit Amerika

Maar de afgelopen jaren werd zijn gezondheid steeds brozer. ,,Zijn leven was klaar, en dat gaf hij ook wel aan", vertellen beide zussen. Vorige week vrijdag is hij in een hospice opgenomen, waar hij woensdag is overleden. Twee doelen had hij zich nog gesteld: ,,Hij wilde nog heel graag zijn verjaardag vieren, drie weken terug én hij wilde zijn 89-jarige broer uit Amerika nog eens zien. Dat is allebei gelukt. Maar daarna was het ook echt rond", zegt dochter Annerose. ,,In bijzijn van zijn familie is hij rustig ingeslapen.”