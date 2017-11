Dierenbeul mag geen varkens meer houden, vindt Brabantse PVV

De partij stelt in Statenvragen voor om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als voorwaarde op te nemen in bepaalde onderdelen van het provinciale veehouderijbeleid, zoals de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), het stalderingsbeleid en in andere maatregelen die dit jaar zijn genomen om te komen tot een meer duurzame veehouderij in Brabant. Een VOG is een bewijs van goed gedrag, die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt afgegeven. Een strafblad kan een VOG in de weg staan.