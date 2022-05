Dierproefcentrum Den Bosch geeft uniek kijkje achter de schermen: ‘Wij zijn allemaal dierenmensen’

Nieuwsover­zicht | Bezorgd­heid na drie ongelukken op één weg - Dwergzijde­aap­jes uit woning gehaald

Ondanks het voorspelde slechte weer en de voorbereidingen die werden getroffen na het afkondigen van code geel, leek overal in Brabant het noodweer mee te vallen. In het buitengebied van Helvoirt werd een zwaargewonde man gevonden op een zandpad. Ook werden twee bergaapjes in een huis in Tilburg gevonden en werd een 18-jarige man onder bedreiging meegenomen in een personenauto. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

20 mei