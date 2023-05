Digitaal shoppen? Probeer het eens in een stenen winkel

Witte rook voor jubileren­de Politiehar­mo­nie: muzikanten treden op voor Paus Franciscus

DEN BOSCH/VATICAANSTAD - De klarinetten en trompetten van de Politieharmonie Oost-Brabant schallen vooral bij de de beëdiging van een collega en zo nu en dan in de Sint-Jan of bij Kamp Vught. Maar volgende week heeft het gezelschap wel héél bijzonder publiek. Niemand minder dan Paus Franciscus gaat in Vaticaanstad er eens goed voor zitten.