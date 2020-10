Dijkhoff over vertrek: ‘De beveiliging en de bagger op social media ga ik niet missen’

BREDA – VVD -fractievoorzitter Klaas Dijkhoff bekijkt zaterdagmiddag in zijn huis in Breda de honderden reacties op zijn vertrek uit de politiek. Een beetje emotie geeft dat wel. ,,Ik heb het net gered tot het einde van onze digitale fractievergadering, maar daarna schoot ik wel even vol.”