Dilemma voor oververhitte thuiswerkers: zweten op zolder of toch weer naar koel kantoor?

Brabantse coronapa­tiënt vast in Saoedi-Ara­bië: ‘Die afstand maakt het extra verschrik­ke­lijk’

10 augustus GEMERT - Al bijna twaalf weken lang ligt Gemertenaar Martien Huijbers (64) met corona in een ziekenhuis in de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh. Zijn familie doet er alles aan om hem naar Nederland terug te halen, tot nu toe zonder succes. ,,Het is een wonder dat-ie nog leeft.”