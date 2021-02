Dinsdag weer op terras? Horeca in Brabant worstelt met protest, maar staat als één man achter de boodschap

Voor horecabazen in heel het land is de grens bereikt. Het besluit van het kabinet om zaken nog langer dicht te houden is volgens hen onhoudbaar. Ze kondigen daarom opnieuw actie aan: dinsdag gaan de terrassen open. Een noodkreet is het en al 65 lokale afdelingen van de landelijke horecabond doen mee, maar in Brabant heerst verdeeldheid.