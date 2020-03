‘Dinsdagavond applaus voor onze helden van de zorg’

En dan moet je ineens mensen afbellen voor de uitvaart van je moeder (66), ‘Ik heb het gevoel dat ze niet het afscheid krijgt dat ze verdient’

16 maart UDEN - Het verdriet is groot. Totaal onverwacht overleed de moeder van Angela Sanders vorige week aan een hartstilstand. ,,Het is al onwerkelijk dat ze is overleden, maar nu met het coronavirus en al die maatregelen... Wat wij willen, is gewoon een waardig afscheid voor mijn moeder.”