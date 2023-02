Dirk is Prins Wannes III: 'Wat ik nu mee mag maken, raak ik nooit meer kwijt'

indebuurt.nlIn het dagelijks leven werkt hij bij het Waterschap, maar deze weken is hij in het Krabbegat beter bekend als Prins Wannes III. Tijdens de vijfentwintig vastenavenddagen wordt Dirk Hopmans (33) geleefd. Maar we moeten het prins-zijn volgens hem vooral niet als een baan zien. “Ik wil toegankelijk zijn en dichtbij mezelf blijven.”

Gewapend met een kopje thee en met zijn laptop binnen handbereik bereidt Dirk zich voor op de komende Vastenavend. Want de pratjes die hij overal waar hij komt maakt, soms wel vijftien op een dag, vergen de nodige voorbereiding. Niet alleen in tekst, maar ook een gesmeerde keel. “Elk Krabbeke droomt er weleens over om Prins te zijn, maar het ook daadwerkelijk worden – dat had ik nooit durven dromen.”

Het echte werk

Na twee jaar zonder echte Vastenavend door corona is hij er klaar voor: zijn eerste traditionele Vastenavendperiode.”Vorig jaar zit dicht tegen een normale Vastenavend aan, maar er was bijvoorbeeld nog geen optocht. Dit jaar is het het echte werk. Ik heb in de volle week die we inmiddels op pad zijn al meer geleerd dan in de afgelopen twee jaar bij elkaar.”

Quote Hoe ze mij gevonden hebben? Geen flauw idee

Volledig scherm Dirk als Prins Wannes III tijdens de intocht van 2022. | © Foto: Jurgen Kwisthout

Vol adrenaline

Zijn avontuur begon drie jaar geleden. Hoe zijn naam in de selectie voor de titel prins terecht kwam, weet hij nog steeds niet. “Ik was altijd al wel actief met Vastenavend en zat in een dweilband. Maar hoe ze mij gevonden hebben? Geen flauw idee. Maar wat een eer. Er zat die avond nadat ik het te horen kreeg zoveel adrenaline in mijn lichaam dat ik niet kon slapen”, blikt de geboren en getogen Bergenaar terug op die betreffende dag. “Toen ben ik om half vier ’s nachts maar gaan hardlopen.”

Het hele jaar door

Sinds die dag is Vastenavend voor Dirk nooit meer hetzelfde. Op drie weken na is hij er het hele jaar mee bezig. “In plaats van gewoon dweilen en met de dweilband op pad, ben ik als Prins nu heel intiem bij de totstandkoming van het feest betrokken. Ik sta er middenin. Stiekem stopt dat eigenlijk nooit. Gelukkig staat mijn vriendin er vierkant achter, want het is echt een passie. Het bedenken van ideeën gaat de hele dag door.”

Foutje, bedankt

Dat het nooit stopt, blijkt soms tijdens zijn dagelijkse werk – waar hij voor Vastenavend een paar weken vrij van nam. “Toen ik verkozen werd, moest ik mijn Bergs bijspijkeren”, vertelt hij. “Soms zit ik nu zo in de flow van de pratjes in het Bergs dat dat doorklinkt in mijn baan. Laatst moest ik een webinar geven en begon ik ook in het Bergs. Gelukkig kon iedereen er wel om lachen.”

Quote Als ik het pak aantrek, sta ik toch even voor de spiegel te glunderen

Volledig scherm Het defilé van vorig jaar. © Foto: Jurgen Kwisthout

Ei, Prins!

Waar hij deze Vastenavend het meest naar uitkijkt? “Dat is moeilijk te kiezen. De intocht is een magische dag, de aftrap van vier dagen volle bak leut. Maar ook de Kindervastenavend, het moment dat de ramen van het stadhuis voor het eerst open gaan en de bomvolle Markt ‘Ei, Prins!’ terugroept. Dat is prachtig. En de bezoeken aan zorginstellingen, je ziet die mensen genieten. Ze bloeie wir op, om maar bij het motto van een paar jaar geleden te blijven.”

Magie van het pak

Ook al is het dit jaar niet de eerste keer, volgens Dirk blijft het iedere keer dat hij zijn prinsenpak aantrekt bijzonder. “Dan sta ik toch even voor de spiegel te glunderen, dan wordt het echt. Dat is de magie van het pak. Dat is hetzelfde als ik mijn zuidwester voor het eerst op heb. Prins zijn is toch wel echt een rol, maar ik vind het belangrijk om dichtbij mezelf te blijven.”

Quote In de loop van de ochtend word ik thuis opgehaald met depèèrse

Volledig scherm Eén van de mooiste momenten tijdens Vastenavend volgens Dirk: als de ramen opengaan tijdens de Kindervastenavend. © Foto: Jurgen Kwisthout

Volle bak

Deze weken van Vastenavend sjeest Prins Wannes III in ieder geval van hot naar her. “In de voorweekenden en tijdens de vastenavenddagen word ik in de loop van de ochtend thuis opgehaald met de pèèrse. De buren vinden dat prachtig, trouwens, die zijn net als de rest hartstikke trots. Dan beginnen de voorbereidingen en daarna is het een vol programma tot de cafés dichtgaan. Het vraagt veel energie, maar je haalt er ook zoveel uit.”

‘Papa was de Prins’

En dan, als de Kraai op 21 februari valt? “De dag erna ga ik lekker even naar de sauna. En ontspannen en bijtanken, dat kan geen kwaad na die dagen. En een week later gaan we alweer aan de gang met Vastenavend 2024.”

Als het aan Dirk ligt, hangt hij zijn kroon voorlopig nog niet aan de wilgen. “Maar hoelang het ook mag duren: hoe bijzonder is het dat ik dit later aan mijn zoontje kan vertellen. Die is nu nog te jong om het te snappen, maar over een paar jaar… Dan kan ik de foto’s laten zien en zeggen: kijk, papa was de prins. Die herinneringen en de dingen die ik nu mee mag maken, raak ik nooit meer kwijt.”

