Dirkse van den Heuvel is niet bang voor een zwart gat: ‘Maar ga het hockey wel missen’

Update Hond Luna (3) gedood en tien pups gestolen uit stal van hobbyfok­ker in Beers: ‘Ik kan wel janken’

16:40 BEERS - Bij een inbraak in een voormalige paardenstal van een fokker in Beers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tien pups gestolen. Moederhond Luna (3) is door de nog onbekende dader of daders om het leven gebracht. ,,Ik kan wel janken”, zegt de hobbyfokker (70), die niet met zijn naam in de krant wil.