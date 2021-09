Dit Brabantse ‘opknappertje’ kost bijna 2,5 ton: ‘Sommige mensen denken: dit project is té heftig’

Aantal coronabe­smet­tin­gen in Brabant blijft stabiel, bekijk de cijfers per gemeente

7 september Het coronavirus blijft zich ongeveer in hetzelfde tempo verspreiden in Nederland. In de afgelopen week (31 augustus t/m 6 september) testten 17.890 mensen positief op het virus, meldt het RIVM. Dat is net iets meer dan vorige week. In Brabant is het aantal wekelijkse besmettingen vrijwel gelijk gebleven.