Dit eet en drink je om de hitte door te komen

Ja het is warm en de komende dagen wordt het alleen maar warmer. Het Nationale Hitteplan is al in gang gezet en we worden bestookt met tips om de hitte door te komen. Maar wat eet en drink je nu tijdens zo'n hittegolf? Enkel en alleen water of is er meer nodig om het vocht op peil te houden?

Normaal wordt geadviseerd om zo'n anderhalf tot twee liter water per dag te drinken. "Maar met deze hitte is het wel raadzaam om tenminste de volle twee liter te drinken", zegt voedingsdeskundige Nanna van den Nieuwendijk van FOOD&YOU uit Eindhoven. "Water blijft toch het gezondst. Daarbij is het belangrijk om je urine in de gaten te houden. Als het donkergeel is, betekent het dat je te weinig drinkt."

Smaakwater

Drankjes met extra zout worden afgeraden. "Dat is helemaal niet nodig, normale voeding bevat meer dan voldoende zout", zegt Van den Nieuwendijk. "Evenals suikerrijke dranken. Daar zitten te veel calorieën in . Wat je wel kan doen om smaak toe te voegen is fruit, een citroentje of munt in je water te doen. Zulke drankjes kan je ook kant-en-klaar kopen in de supermarkt. En als je het helemaal goed wil doen, kan je het beste lauw water drinken. Dan hoeft je lichaam minder hard te werken om op temperatuur te blijven."

Eiwitten

Als het om eten gaat, hoef je niks te veranderen aan een gezond voedingspatroon. "In principe kan je alles eten", zegt Van den Nieuwendijk. "Al hebben veel mensen geen zin in een zware maaltijd als het warm is. Dan kan je het beste een maaltijdsalade met wat kip of vis eten." En als je helemaal geen zin hebt om te eten? "Zorg dan dat je in ieder geval genoeg eiwitten tot je neemt zoals kwark of yoghurt en een klein stukje kip of vis bij het avondeten. Dat houdt je spierweefsel intact."

Alcohol

Mooi, zonnig weer hangt vaak ook samen met alcohol. Op het terras, bij de barbecue of een feestje. Zodra de zon schijnt, worden krijgen veel mensen spontaan zin in drank. Maar het is algemeen bekend dat alcohol je lichaam uitdroogt. Wat is dan de beste verhouding tussen een glas bier of wijn en gewoon water? "Het liefst 1 op 1", zegt Van den Nieuwendijk. "Dus bij elk glas alcohol ook een glas water. Dan voorkom je uitdrogingsverschijnselen."

Baking soda