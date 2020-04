Dit gaan we met z'n allen metéén doen na de coronacrisis

Overzicht Corona­nieuws van dinsdag samengevat: Koning bezoekt JBZ, jongste (29) van twee broers op ic overleden

18:37 In Brabant werden sinds zondag 62 nieuwe patiënten met corona opgenomen in een ziekenhuis. Dat aantal is hoger dan de afgelopen dagen. Volgens het RIVM komt dat omdat pas op dinsdag patiënten die in het weekend zijn opgenomen in een ziekenhuis ’administratief worden verwerkt’. Koning Willem-Alexander bracht vandaag een bezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.