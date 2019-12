Dit is de man die Brabant uit de politieke crisis moet trekken

Boetes van duizenden euro's bij controle van met name pakketbe­zor­gers in Oost-Bra­bant

19 december Bij een controle van met name pakketbezorgers in Oost-Brabant heeft de politie flink wat overtredingen geconstateerd. Bij 46 voertuigen bleek in 24 gevallen iets niet in orde. De boetes waren soms fors: 4300 of 4400 euro. Dat meldt de verkeerspolitie.