Dit is elf-elf door de eeuwen heen: ‘lang verboden feest’ tot ‘nog één keer drinken tot winter begint!’

Brabanders kunnen (bijna) niet zonder auto, maar op de weg loopt het vast: ‘Bereik­baar­heid is een grote zorg’

DEN BOSCH - Met de bus naar het ziekenhuis, huisarts of school? Trek er maar flink wat tijd voor uit als je in een klein (Brabants) dorp of buitengebied woont. De auto is er praktisch onmisbaar om relatief snel cruciale voorzieningen te bereiken, stellen onderzoekers.

4 november