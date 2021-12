Dit is het beeld van de Brabantse onderwereld in 2021

In Amstelveen werd vorige week een 56-jarige crimineel op straat vermoord: het was de zevende liquidatie van het jaar. Niet één van die liquidaties had plaats in Brabant. In deze provincie was in de kerstnacht nog wel een dodelijke steekpartij te betreuren in Oosterhout, waarmee het aantal geweldsdoden in 2021 op dertien kwam te staan. Dat is het laagste aantal sinds vele jaren.