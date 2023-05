Dit is hoe de eerste teams uit 's-Hertogenbosch dit weekeinde speelden

Dubbeldam klopt Be Ready, maar overwerk voor beide clubs: ‘Wij kunnen de knop omzetten’

Hoewel Dubbeldam maandag voldeed aan de opdracht om te winnen bij Be Ready, was de 2-3 zege in Hank toch niet voldoende om de nacompetitie te ontlopen. Daardoor wacht er, net als voor de gastheren, overwerk voor de Dordtenaren om een langer verblijf in de derde klasse veilig te stellen.