Dit is waarom Bergen op Zoom geen Centraal Station heeft

Zes Centraal Stations

Nederland heeft officieel maar acht stations die Centraal Station genoemd mogen worden. Dat zijn: Leiden, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amersfoort, Eindhoven en Arnhem. Van dit rijtje is Leiden het kleinste station en zijn Eindhoven en Arnhem de enige die zich niet in de randstad bevinden.

Wat maakt een ‘Centraal Station’?

Of een station een Centraal Station wordt genoemd heeft niet direct te maken met zijn grootte, ligging of met de hoeveelheid stations in de omgeving. Een Centraal Station is een soort eretitel die de commissie Stationsnamen van ProRail mag geven aan een station. Dat doet deze organisatie alleen als een station voldoet aan een aantal strenge eisen. Zo moet het station per dag minstens 50.000 in- en uitstappers hebben en een internationaal HSL-station zijn. Bergen op Zoom voldoet niet aan deze eisen. Daarom heet ons station Station Bergen op Zoom Station en niet Centraal Station Bergen op Zoom. Zo, weet je dat ook weer!