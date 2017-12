Dit is waarom de ouders van Tijn dat bijzondere bedrag van 77.777 euro willen ophalen

BREDA - ,,Dit kan toch bijna geen toeval zijn", zegt Humberto Tan stomverbaasd in RTL Late Night als hij de reden hoort waarom toch voor dat ietwat vreemde streefbedrag van 77.777 euro gekozen is voor de nagellak-actie van Tijns ouders.

Gerrit en Yolanda, de ouders van Tijn, de held van Serious Request 2016 in Breda,Gerrit, en broer Ries Kolsteren openden vandaag met familie en vrienden een Glazen Nagellakhuisje in Breda. ,,We hebben een heel moeilijke periode achter de rug", vertelt Gerrit aan Humberto Tan. ,,Het klinkt misschien gek, maar Yolanda was ook wel opgelucht. Omdat je je geen zorgen meer hoeft te maken. Op het laatst was het triest, niet leuk om te zien. En toch had ik had er een heel andere beleving bij. Ik voelde meer het gemis, zijn gekke streken, dingen die Nederland niet van hem kent. Met mij ging het niet zo goed. Ik sliep 16 uur per dag, dat heeft een tijd geduurd."

Actie voortzetten

Na de vakantie kreeg Gerrit weer wat meer ritme. ,,We vonden dat we de gedachte van Tijn, zoals die vorig jaar is ontstaan, moesten voortzetten. Het is zo bijzonder wat hij gedaan heeft zonder dat hij er zelf iets aan heeft. En daarvoor is er maar één plek: Breda."

Het streefbedrag van de familie is 77.777 euro. De teller staat woensdagavond op 9.450 euro.

Zeven

Heeft het bedrag ook met de sterfdatum, 7 juli 2017, te maken, vraagt Humberto Tan. ,,Jazeker. Maar er zijn veel meer zevens die een rol spelen in dit verhaal. Hij is exact 7 minuten over zeven, op de zevende van de zevende in 2017 overleden, zeven dagen voordat hij zeven zou worden. Wij wonen op huisnummer 7. De uitvaart was op adresnummer 7. We gingen op vakantie, we hadden een seizoensplaats, en we moesten verhuizen naar een ander plekje, naar nummer zeven. De uitvaartorganisatie was na het overlijden van Tijn dezelfde week ook met een andere uitvaart bezig. Zij moesten voor die begrafenis een nummer gaan bellen..... met zeven zevens erin. Die mensen wisten niet wat ze meemaakten."

Dat het getal zeven bijzonder is voor de familie Kolsteren, mag duidelijk zijn. ,,We krijgen ook veel donaties met dat getal. Die zeven, die blijft. We hebben al een lotnummer voor de staatsloterij opgegeven met een zeven."

Het Nagellakhuisje in Breda blijft tot eind van het jaar geopend.