Dit is wat we weten over het verkeersdrama op de A325 waarbij oma, opa en een kind omkwamen: ‘Voor hetzelfde geld had ik ertussen gezeten’

Er zijn 42.400 miljonairs in Brabant: bekijk hier hoeveel er in jouw buurt wonen

Zelfs in crisisjaar 2020 nam het aantal miljonairs in Brabant toe. Er kwamen dat jaar ruim 9.000 miljonairs bij, wat het totaal op 42.400 Brabantse miljonairshuishoudens brengt. Bekijk hier in welke Brabantse gemeentes de meeste miljonairs wonen en ook in welke de minste wonen.

23 november