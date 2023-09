Dit jaar is iedereen welkom op ORO-kermis in Deurne

Geen nieuwe natuur, maar wel een kweek­plaats voor waterplant­jes? In de clinch om een vijver in Bladel

BLADEL - Een vijver in een weiland is de inzet van een juridische strijd tussen Bladel en een ondernemer. Als meertje in een natuuroase is die niet toegestaan, maar wel als kweekvijver voor waterplantjes? Het scheelt in ieder geval een dwangsom van 50.000 euro.