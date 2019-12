Dit jaar zeven miljoen kerstpakketten, krijg jij er ook een?

Kerst? Dat is het al een paar weken voor de Poolse Dagmara en haar collega's. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is ze constant in de kerstsfeer. En dan niet qua huiselijkheid of gezelligheid, want in die kale en nogal ongezellige distributiehal doet niet veel aan de feestdagen denken. Het zijn de werkzaamheden die het ‘m doen. Dagmara en tientallen van haar collega’s - vrijwel allemaal afkomstig uit Polen - vullen al een paar weken dozen die als kerstpakketten door de Veghelse firma Sligro verkocht zijn.