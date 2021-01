‘Dit was bruut en gruwelijk’: OM eist 16 jaar celstraf voor doden markante tonprater Frank Schrijen

Nieuwsover­zicht | Vrees voor geweld door avondklok - Medewer­kers DAF en ASML staken voor betere cao

21 januari De Tweede Kamer is donderdag akkoord gegaan met een avondklok, maar in Brabant staat niet iedereen achter die maatregel. In Tilburg zijn namelijk leuzen tegen de avondklok en de lockdown op muren geklad. De burgemeester van Nuenen vreest radicaliserende inwoners en geweld door de aangescherpte coronamaatregelen. Verder gaat Philips tientallen banen schrappen bij een vestiging in Best en medewerkers van DAF en ASML staken voor een betere cao. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.