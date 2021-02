Dit weekend volop lente in Brabant, ook dagen erna blijft het zacht

Geen carnaval? ‘Tradities moet je in ere houden’

14 februari DEN BOSCH - Carnaval. Wat had het mooi kunnen zijn met dat zonnetje. In die sneeuw, zingend door de straten met een pilsje in de hand. Maar het mocht niet zo zijn. En daar legde iedereen zich bij neer. Nou ja, bijna iedereen dan.