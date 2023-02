Dit wil je! Dit huis in de Muntel heeft een jacuzzi in de tuin

indebuurt.nlIn de gemeente Den Bosch staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Zo staat er nu een parel in de Muntel te koop, met een tuin waarin je kunt opwarmen in de jacuzzi. Kijk je mee?

Sta je voor de woning, dan heb je misschien niet direct door hoe ruim dit huis vanbinnen is. Naast de voordeur groeien rozenplanten, wat een idyllische sfeer geeft. Dat is niet alles: in dit stulpje vind je een ligbad in de badkamer en een jacuzzi in de achtertuin. Zo kun je ook in de winter opwarmen.

Over het huis

In het huis vind je drie slaapkamers, ruimte genoeg dus. Aan de woning hoef je niet meer te klussen, hij is zo goed als af. Ook kun je vanuit je tuin naar de gezamenlijke binnentuin lopen. Dat is een verborgen parkje met een speelveld, bomen en bankjes.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 400.00 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 84 vierkante meters, een perceel van 105 vierkante meter, 3 slaapkamers en een badkamer. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 4.762 euro per vierkante meter. Dat is maar niet iets meer dan het gemiddelde van 4.634 euro per vierkante meter in de Muntel.

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje.

