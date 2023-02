Dit zijn de beste Bergse restaurants volgens Gault&Millau

indebuurt.nlWaar in Bergen op Zoom kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij drie restaurants in de stad zit je goed. Heel goed. Zij staan allemaal in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd.

Over Gault&Millau

De restaurantgids van Gault&Millau is te vergelijken met de Michelingids. Wel met een belangrijk verschil: restaurants worden bij Gault&Millau symbolisch bekroond met koksmutsen in plaats van sterren. Hoeveel koksmutsen een restaurant krijgt, hangt af van een aantal factoren. Zo is de smaak van de gerechten natuurlijk belangrijk, maar ook de ontvangst, adviezen voor wijn, sfeer en nog veel meer.

Negentien categorieën

In totaal hebben 850 restaurants in Nederland de gids gehaald, 75 daarvan staan er voor het eerst in. De restaurants zijn onderverdeeld in negentien categorieën, waaronder beste groenterestaurant, beste cocktailbar, maar ook mooiste terras en beste sommelier.

Restaurant 1397

Restaurant 1397 is het eerste Bergse restaurant dat je in de gids terugziet. De chefs focussen hier op de Franse en Europese keuken, en dat scoort goed! De jury zegt over chef Torben Bouterse: “Hij vult de verwachting volledig in met klassieke gerechten die hij ombuigt tot eigentijdse en aantrekkelijke creaties.”

Volledig scherm Foto: Jurgen Kwisthout

’t Spuihuis

Ook bij ’t Spuihuis kan de champagne gepopt worden; het restaurant staat in de nieuwe gids van Gault&Millau. In het juryrapport staat dat eigenaar en chef René Vermeulen elke dag het beste van zichzelf geeft. “Aantrekkelijke creaties, enigzins klassiek maar eigentijds ingekleurd en met uitstekende producten.”

Volledig scherm Foto: Jurgen Kwisthout

Restaurant Moerstede

De jury was ook onder de indruk van Restaurant Moerstede. Het restaurant aan de Vogelenzang staat al jaren onder leiding van Chef-eigenaar Bart Oostelbos. In het juryrapport staat bij dat je dat bij Moerstede maar al te goed proeft. “Zijn ervaring proeven we in gerechten die vakkundig en hoog op smaak zijn bereid.”

