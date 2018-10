Dit zijn de gevaarlijkste drugslabs die dit jaar werden opgerold in Brabant

BRABANT - ,,We hebben naast een bom geleefd." Richard de Graaf, de buurman van de drugsfabriek die woensdag werd opgerold in Lage Zwaluwe, reageerde verbijsterd op de vondst naast zijn woning. Het afgelopen jaar waren er in Brabant tientallen buurmannen of -vrouwen zoals Richard.

Vrijwel iedere week wordt er in de provincie namelijk een drugslab opgerold - om over dumpingen van synthetisch afval in de natuur nog maar te zwijgen. Vaak staan de labs middenin een woonwijk. Een overzicht van de grootste drugslaboratia die dit jaar in Brabant werden opgerold:

Bejaarde eigenaar illegale fabriek in Sint Willebrord

Een grote chemische fabriek zat tot 22 februari dit jaar goed verstopt in een loods in een doodnormale wijk in Sint Willebrord, tussen de Kaaistraat en de Geraniumstraat. Er ligt zo'n duizend liter chemicaliën opgeslagen, geschikt voor grootschalige XTC-productie. Buurtbewoners schrikken ervan. ,,We hadden dit nooit verwacht, zo dichtbij", laat iemand weten.

Een 69-jarige man uit het dorp wordt op dezelfde dag aangehouden in zijn huis. Dat ligt even verderop. Hij is via zijn aannemersbedrijf de eigenaar van de loods. In het drugslab werd zogeheten mdma-olie omgezet in de poeder die de werkzame stof vormt in xtc-pillen.

Volledig scherm Groot drugslab gevonden in Sint Willebrord. © Christian Traets

'Levensgevaarlijk' drugslab ontmanteld in Brakel

In Brakel werd op 13 maart een drugslab gevonden in een schuurtje achter een autobedrijf. De productiecijfers zijn duizelingwekkend: 125 kilo MDMA-poeder, 51 kilo MDMA-olie en zo'n tweehonderd jerrycans met grondstoffen en afval. Ook lag er zoutzuur opgeslagen: volgens experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is dat levensgevaarlijk.

Drie mannen worden aangehouden, zij zitten nog altijd vast. De rechtbank in Breda wees verzoeken om hen in vrijheid te stellen onlangs af. In de tussentijd stelde de lokale ChristenUnie raadvragen over het drugslab. Omwonenden zijn woedend: ,,De politie was hier al lang van op de hoogte. Al maanden wordt er onderzoek gedaan. Ze hebben de omgeving onnodig gevaar laten lopen. Ik woon hier met mijn gezin met drie kinderen, een kindje van 1,5 jaar oud.''

Volledig scherm Tientallen jerrycans bij het drugslab in Brakel. © Bart Meesters

Opnieuw raak in Sint Willebrord

Krap een maand na de inval in de fabriek tussen de Kaaistraat en de Geraniumstraat wordt er opnieuw een xtc-lab ontdekt in Sint Willebrord. De drugsfabriek stond deels in de berging van een woning aan de Emmastraat, en deels in de schuur. Ook minister van Justitie van Curaçao, Quincy Girigorie, bezocht het lab met zijn delegatie. Twee verdachten werden die dag aangehouden.

Volledig scherm De politie tijdens de inval in de Emmastraat in Sint Willebrord. Hier werd het tweede xtc-lab in het dorp dat jaar ontdekt. © Perry Roovers / MaRicMedia

Lab in Zaltbommel vervuilt hele bodem

Liefst veertien invallen werden er op 16 april dit jaar gedaan, onder meer in Zaltbommel, Eindhoven, Den Bosch, Uden en Schijndel. Er werden zes personen gearresteerd. De reden? Een groot drugslab in Zaltbommel. Op een terrein in Zaltbommel, met een aantal schuren en een bedrijfswoning, bleek een opslag te zijn voor grondstoffen om drugs mee te maken. De andere schuur werd gebruikt als lab.

In het drugslab aan de Veilingweg werd tweehonderd liter amfetamine gevonden, plus een grote hoeveel grondstoffen, een flink aantal vaten met afval en een vuurwapen. Bij de pillendraaiers bleek het zo ontzettend vies te zijn dat de bodem bij het lab was vervuild. Ook de riolering was beschadigd.

Volledig scherm In Zaltbommel vond de politie half april bij de inval een groot en smerig drugslab. © Bart Meesters

Eigenaar lab in coma na brand: 'Berghem ontsnapt aan ramp'

Een fikse brand zorgde ervoor dat op 24 mei een drugslab werd gevonden in Berghem. Laat op die donderdagavond ontdekte de brandweer, tijdens het blussen, dat er in de loods achter een woonhuis aan de Koolzaadweg geen tuingereedschap of oude fietsen stonden, maar vooral vaten en jerrycans.

Buren zitten even daarvoor nog te barbecueën. Politiewoordvoerder Bart Vaessen meldt al snel over de omvang van het lab: ,,Er is daar flink geproduceerd, zoveel is wel duidelijk."Burgemeester Wobine Buijs van Oss, waar Berghem onder valt, stelt: ,,Berghem is echt ontsnapt aan een ramp. Als de boel hier was ontploft had er een toxische wolk tot vierhonderd meter van deze loods slachtoffers kunnen maken."

De 37-jarige eigenaar van de loods ademde bij het blussen van de brand giftige dampen in. Hij belandde daardoor voor twee dagen in coma. De eigenaar, zijn vrouw en twee andere mannen worden door Justitie verantwoordelijk gehouden.

Volledig scherm Het drugslab in de Berghemse woonwijk de Piekenhoef werd ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ontmanteling. © Charles Mallo

Man woont en werkt tussen de giftige dampen in Geldrop en overlijdt

Op de Bleekvelden in Geldrop beleefde een krantenbezorger half juni de schrik van zijn leven. Hij vond een overleden man (48) op straat. De man woonde en werkte in een drugslab in een garagebox. Daar vond de politie kort daarna tientallen jerrycans met chemicaliën, waarschijnlijk afval of grondstof voor het maken van drugs. Wederom had de buurt totaal niks door.

De man is volgens de politie overleden aan hartfalen, dat kan voorkomen na het inademen van giftige dampen. Hoogleraar Oranische Chemie Bert Meijer vergeleek het incident in Geldrop met de serie Breaking Bad: een drugslaborant die werkt én woont in een kleine ruimte met giftige dampen om zich heen. ,,Onbegrijpelijk dat hij in zijn eigen drugslab sliep."

Volledig scherm Nadat een overleden man werd aangetroffen, ontdekte de politie een gevaarlijk lab in Geldrop.

XTC-lab in woonwijk in Waalwijk: 150.000 pillen

In een schuur achter een woning aan de Van Berckenrodelaan in Waalwijk werd op 20 september een groot XTC-lab aangetroffen. De woning bevindt zich ook hier midden in een woonwijk. De politie vindt 150.000 pillen en zo'n 15 kilo grondstof waarmee nog eens 150.000 pillen zouden kunnen worden geproduceerd. De tabletteermachines, waarmee pillen worden geslagen, die in de schuur stonden, werden in beslag genomen.

Burgemeester Kleijngeld van Waalwijk sloot de woning per direct voor drie maanden. De recherche stelde een onderzoek in en verwacht op korte termijn aanhoudingen in deze zaak te doen.

Volledig scherm Het XTC-lab in Waalwijk werd direct ontruimd. © FPMB Foto Persbureau Midden Brabant

'Smerigste drugsfabriek ooit'

En dan dus afgelopen woensdag in Lage Zwaluwe. Het onderzoek loopt nog. Maar dat het lab levensgevaarlijk was, is duidelijk. Er werd naar schatting zo'n 30.000 liter aan drugsafval aangetroffen. Gezien de omvang van het lab lijkt het eerder een drugsfabriek.

Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij de politie, stelde over het laboratium in Lage Zwaluwe: ,,Dit is één van de smerigste labs die ik ooit heb gezien. Alle regels worden aan de laars gelapt in zo'n lab als dit. Als op een verkeerd moment de verkeerde stoffen met elkaar in aanraking komen, gaat het mis.'' Buren zijn vol ongeloof.