Dit zijn de gevaarlijkste stukken snelweg in Brabant

TILBURG/DEN BOSCH - Veel verkeer zorgt, kort door de bocht, voor veel ongelukken. Druk is het zeker op de A2 bij Den Bosch en de A58 bij Tilburg, waar de meeste ongevallen in de regio gebeuren. Maar hoeveel maatregelen er ook worden genomen om een weg goed in te richten, als bestuurders niet opletten gaat het alsnog vaak mis.

Op de A2 bij Den Bosch ging het tussen hectometerpalen 110,6 en 112,3 zo'n 72 keer mis. op de A58 bij Oirschot staat de teller tussen hectometerpalen 18,5 en 19,4 op 65 ongevallen.

Dat blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd bij Rijkswaterstaat en Stichting Incident Management Nederland. De geleverde gegevens gaan tot 8 december 2017. Noord-Brabant kreeg in 2017 te kampen met in totaal zo’n 5700 ongelukken waarbij hulpdiensten of een bergingsbedrijf uit moesten rukken.

,,De trajecten waar veel ongevallen plaatsvinden zijn plekken met veel verkeer en verkeersbewegingen, files, in- en uitvoegstroken, splitsingen en samenvoegingen", legt Eric van Beerendonk, woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. ,,Dit levert een hogere ‘rijtaakbelasting’ op voor weggebruikers met een grotere kans op ongelukken." Bestuurders letten vaak ook te slecht op de weg volgens Van Beerendonk. ,,Regelmatig zorgen een te hoge snelheid, afleiding en te weinig afstand houden voor het ontstaan van ongelukken, niet de inrichting van de wegen. Zo heeft minister Cora van Nieuwenhuizen onlangs in een brief aan de Tweede Kamer nog aangedrongen op maatregelen om het gebruik van een smartphone in de auto terug te dringen.”

Een ander gevaarlijkste stuk snelweg in Brabant is de in 2009 aangelegde fly-over bij knooppunt Empel. Daar vonden in totaal 53 ongevallen plaats. Precies in de bocht over de snelweg A2 bij Den Bosch naar de A59 richting Waalwijk gebeurden bij hectometerpaal 111,9 14 ongevallen. Knooppunt Hooipolder op de A59 bij Raamsdonksveer kreeg met 45 incidenten te maken.

Knelpunten

Een aantal knelpunten wordt de komende jaren aangepakt. Zo gaat de A58 in 2020 op de schop tussen Eindhoven - Tilburg, en wordt over 28 kilometer verbreed van 2 naar 3 rijstroken. Dit gaat ongeveer 70 miljoen euro kosten. Ook het stuk asfalt tussen St. Annabosch en Galder van de A58 wordt aangepakt. ,,De A58 bij Eindhoven is druk en de verkeersdrukte is de laatste tijd alleen maar toegenomen nu de economie weer is aangetrokken", zegt van Beerendonk. ,,Door de capaciteit van een weg te vergroten, neemt de kans op ongevallen af."

Volledig scherm Knooppunt Empel. © Google Streetview

Voor de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught heeft het kabinet alvast 430 miljoen euro gereserveerd. Ook knooppunt Empel wordt in deze plannen meegenomen. ,,Momenteel is Rijkswaterstaat samen met Provincie en gemeenten aan het onderzoeken waar de knelpunten liggen en welke maatregelen er moeten worden genomen", zegt van Beerendonk.

Ook de situatie bij knooppunt Hooipolder wordt verbeterd, maar lang niet zo rigoureus als gemeenten zouden willen. Het is het enige snelwegknooppunt in Nederland waar nog verkeerslichten staan. Wel komt er een fly-over voor het verkeer op de A59 dat vanuit het westen richting Utrecht wil. Weggebruikers hoeven niet meer voor een verkeerslicht te staan. Maar voor een tweede fly-over of een klaverblad is geen geld, zei toenmalig minister Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat in februari 2017.

Volledig scherm De A50 bij de afslag naar Ekkersrijt/Ikea. © Google Streetview

Spookrijders

Een groot gevaar voor de veiligheid op de wegen zijn spookrijders. In 2017 reden in totaal 126 spookrijders op de snelwegen. Daarbij vielen in enkele gevallen gewonden, maar geen doden. Wel kwam de Tilburgse Dominique Lousberg (22) om het leven na een ongeval door een spookrijder op de A73 bij Roermond. Op 6 augustus raakte een vrouw uit Breda gewond nadat een dronken Belg op de A58 bij Etten-Leur op haar auto botste.

Meldingen van spookrijders kwamen verreweg het vaakst voor in het weekend, vooral op zondag (36 keer). 26 keer werd een spookrijder gemeld op zaterdag. ,,Een verklaring voor spookrijden blijft lastig te achterhalen", zegt Eric van Beerendonk. ,,Onervaren weggebruikers ervaren verkeerspunten waar op- en afritten vlak naast elkaar liggen als onoverzichtelijk. Ook kunnen automobilisten op rustige momenten niet op de ‘automatische piloot’ hun voorganger achterna rijden. Soms is (een poging tot) zelfdoding de oorzaak."

