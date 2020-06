Dit zijn de verliezers van de 1,5 meter: ‘Die maatregel treft ons de hele dag’

Elke maand dat Philip dicht is, kost ongeveer 25.000 euro. Hoe lang dat houdbaar is? ,,Zo lang we geld kunnen lenen en toekomst zien in dit type horeca.” Gooskens geeft niet op. Op sociale media herinnert hij zijn gasten eraan hoe leuk het was, in Philip. In de hoop dat ze ooit weer terug (kunnen) keren. ,,We willen weer aan de gang met iets dat niet lijkt op bouwvakken. We hebben heel de hut gelakt en geschilderd, maar zijn gewoon horeca. Als we enigszins het idee hebben dat het weer kan, gaan we ervoor. Honderd procent.”