Dit zijn de vreemdste dingen die reizigers zijn ‘vergeten’ in de trein

Tijdens het carnavalsweekend vonden schoonmakers een boom in een toilet van een trein bij Eindhoven. Meerdere mensen moesten helpen bij het tillen. De NS kijkt er niet meer raar van op, want er worden vaker bijzondere dingen achtergelaten. Dit zijn de meest opmerkelijke spullen die reizigers vergaten mee te nemen.

Jaarlijks vinden medewerkers van de NS tienduizenden verloren voorwerpen. Vooral sleutels, tassen, jassen, portemonnees en koptelefoons laten reizigers liggen. Af en toe springt er iets uit waarbij je je af kunt vragen: hoe is iemand dit vergeten?

Wie is zijn motor vergeten?

Een wel heel bijzondere vondst in de trein: iemand vergat zijn of haar motor mee te nemen. Op welk traject de bestuurder in december de motor is ‘verloren’, heeft de NS niet bekendgemaakt. Binnen vijf dagen zijn normaal gesproken verloren spullen kosteloos op te halen bij de OV Service & Tickets winkel op het station. Daarna gaat het naar het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen. Vanuit hier stuurt NS tegen een vergoeding het voorwerp per post op.

Een wel heel bijzondere vondst: iemand is zijn of haar motor vergeten in de trein.

Druk carnavalsweekend

Het afgelopen carnavalsweekend was erg druk. De NS spreekt zelfs van ‘zware vervuiling’, omdat feestvierders zoveel ‘vergaten’ in de trein. ,,Zondag hebben we uit een dubbeldekker vijftien vuilniszakken met afval gehaald. Normaal zijn dat er twee á drie”, aldus een woordvoerder van NS.

Lege blikken bier stonden tijdens het carnavals overal in de trein, aldus de NS.

Week van de verloren knuffel

In een jaar tijd zijn er ruim 130 knuffels gevonden op de stations of in de treinen. Dat zijn er zo veel, dat de NS een Week van de Verloren Knuffel heeft bedacht. Of het helpt is de vraag, maar leuk zien ze er wel uit.

Verloren knuffels op stations van de NS.

Kunstbeen (echt waar)

Het Spoorwegmuseum heeft door al die vergeten spullen een opmerkelijke collectie: zo’n zeventig bijzondere voorwerpen liggen er inmiddels. Onder meer kunstbenen, autosleutels van een Porsche en een Russische helm zijn nooit opgehaald door reizgers.

Schoonmakers NS vinden boom in treintoilet tijdens carnaval

Hoe krijg je het voor elkaar? Deze boom was door carnavalvierders mee in de trein genomen en moest door meerdere schoonmakers uit de trein worden getild. ,,Ik werk al 21 jaar in de treinreiniging en heb dit nog nooit gezien.”

Izaak (23) bakt kaassoufflés met airfryer in de trein

Voor mensen die hun ontbijt/lunch/avondeten die dag waren vergeten mee te nemen, was de airfryer van Izaak een uitkomst. Hij bakte kaassouflés in de trein voor 50 cent per stuk. ,,Een conducteur zag mij nog met mijn airfryer. Hij zei alleen maar: ‘Als je over hebt, lust ik er ook wel één.’ Hij vond het prima.”

Iets vergeten? Zo werkt het Mocht je zelf iets zijn vergeten in de trein, dan kun je daar melding van maken bij de NS. Er wordt maximaal drie weken gezocht naar het verloren voorwerp. Maar, zo waarschuwt de NS: ‘Houd er wel rekening mee dat als je voorwerp niet in de eerste twee dagen wordt gevonden de kans helaas erg klein is dat het nog boven water komt.’