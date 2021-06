Dit zijn onze opvallendste, meest bijzondere en ontroerendste verhalen van de afgelopen tijd

Zestig jaar op gewacht, toen stond de reuzencac­tus heel eventjes in bloei

11 juni OUD GASTEL - Cactusliefhebbers zijn geduldige mensen. Dat moet ook wel, want er zijn exemplaren bij die tergend langzaam groeien of maar gerust jaren wachten vooraleer ze in bloei komen. Sjef Theunissen (82) weet er alles van. Een Echinocereus in zijn kas toonde wel zestig jaar zijn stekels, maar geen bloem. Tot vorige week ineens de witte bloem open sprong.