Dit zijn ze: de kleinste huisdieren van Brabant

In het afgelopen anderhalf jaar hebben huisdieren kunnen genieten van hun thuiswerkende baasjes. Nu er weer op locatie gewerkt mag worden, mogen de dieren natuurlijk niet vergeten worden. Vandaag is dierendag, dé dag om je huisdier in het zonnetje te zetten. Daarbij moeten we ook aan de kleintjes denken!

Naar aanleiding van een oproep op deze website stuurden Brabantse baasjes massaal foto's in van hun kleine huisdieren. De redactie heeft een selectie gemaakt van de kleinste, schattigste diertjes.

Volledig scherm Bij zeven weken woog Foxy slechts 272 gram. © privé foto

Anja Aerts uit Sint Willebrord is trotse eigenaresse van twee kleine vlinderhondpups, Foxy en Billy. ,,Ze zijn acht weken oud. Bij zeven weken woog Billy 750 gram en Foxy slechts 272 gram. Ik heb nog nooit zulke kleine pups in een nestje gehad", aldus Anja.

Volledig scherm Grasparkiet Youpie is net zo groot als een verjaardagskaartje. © privé foto

Deze grasparkiet heeft zijn naam wel mee, Youpie is de vogel van familie de Kleyn uit Ith. ,,Hij is ongeveer net zo groot als een verjaardagskaartje”, vertelt baasje Joris de Kleyn. Youpie is twee jaar jong en vliegt regelmatig door het huis. ,,En hij kan ook nog eens praten”, zegt zijn baasje lachend.

Volledig scherm Bumper is klein maar denkt dat hij groot is. © privé foto

,,Bumper is een echt showkonijntje", zegt baasje Marjolein Meeuwissen. ,,Hij is heel klein, maar denkt juist dat ‘ie erg groot is. Hij springt en klimt overal op. Maar dat gaat niet altijd helemaal goed, hij moet regelmatig naar de dierenarts omdat ie gevallen is", vertelt Marjolein lachend. Het konijntje is een driejarige dwergotter en woont in Chaam. ,,Bumper vindt altijd wel een manier om zijn zin te krijgen”, aldus het baasje.

Volledig scherm ,,Iggy is dol op tassen”, vertelt Sunny Storm. © privé foto

Normaal gesproken moeten huisdieren in het ruim van het vliegtuig, maar Iggy is zo klein dat hij bij zijn baasje in de handtas mee mag vliegen. ,,Hij is dol op tassen”, vertelt Sunny Storm lachend. ,,Als hij een tas ziet, kruipt hij er zo in. Ook in tassen van andere mensen! Dan denkt Iggy dat-ie mee mag.”

De driejarige chihuahua woont in Breda en is een echte deugniet. Sunny's zoon, Ranger, kreeg de hond voor zijn zestiende verjaardag. ,,Iggy was de kleinste pup van zijn nest. Ook nu wordt hij nog aangezien voor puppy.” De hond gaat regelmatig naar de kapper om zijn haartjes lekker kort te houden.

Het verhaal achter de foto: ,,Ik heb onlangs een cursus dieren opzetten gevolgd. Ik nam toen een opgezette babystruisvogel mee naar huis. Iggy was zo nieuwsgierig, dat ik hem op het dressoir naast de vogel neer had gezet.”

Volledig scherm Teuntje doet net alsof hij een grote hond is. © privé foto

Volledig scherm Teuntje is net zo groot als een schoen. © privé foto

In Helmond woont Teuntje, een teckel van zes jaar oud. ,,Hij heeft het karakter van een Deense dog, maar is in omvang een stuk kleiner”, vertelt baasje Nicole Hendriks. ,,We hebben ook een andere hond, flatcoat Ben, die een stuk groter is. Maar Teuntje schijnt het verschil in grootte niet te merken. Hij doet net alsof het een hond is van vijftig kilo.”

De Steenbergse familie Bakker heeft een aquarium vol kleine diertjes. ,,Een daarvan is vuurgarnaaltje Etna”, vertelt baasje Bouke. Hij vertelt dat vuurgarnaaltjes zo klein zijn bij de geboorte, dat je ze bijna niet kunt zien. ,,De garnalen zijn felrood, wat heel mooi kleurt bij de andere kleurrijke vissen in het aquarium.”

Volledig scherm De vuurgarnalen van familie Bakker. © privé foto

Nanny van 't Hof heeft ‘little Zoë’ gevonden op marktplaats. Ze is geboren op een boerderij maar werd afgestoten door haar moeder. ,,Ze is groot gebracht met de fles”, vertelt Nanny uit Dinteloord. ,,Toen ze net bij ons kwam, sliep ze op de slaapkamer en stonden wij 's nachts op om haar op de kattenbak te zetten.” Toen Zoë voor het eerst naar de dierenarts ging, bleek ze een groeiachterstand te hebben. ,,Ze zal nooit groter worden dan een kitten.”

Het poesje, inmiddels ruim een jaar oud, glipt met gemak door traphekjes heen. ,,Zoë is heel aanhankelijk en ligt vaak bij mijn zoon Rayno in zijn nek. Ze past precies op zijn schouder.” Rayno en Zoë zijn onafscheidelijk. ,,Als hij thuis komt, kruipt ze gelijk tegen hem aan. Het is echt zijn beestje.”

Het gezin heeft nog andere katten. Ondanks Zoë's kleine formaat bijt ze wel van zich af. ,,We noemen haar ook wel ‘koningin Zoë”, aldus Nanny.

Volledig scherm ,,Zoë is heel aanhankelijk en ligt vaak bij mijn zoon Rayno in zijn nek”, vertelt Nanny van 't Hof. © privé collectie

Volledig scherm Haar bijnaam is ‘koningin Zoë’. © privé foto