DNB-president Klaas Knot prikkelt Brabantse werkgevers: ‘U kunt loonstijging prima lijden’

Honden los of niet in Bossche Broek? Den Bosch gaat vaker handhaven

DEN BOSCH - Honden mogen in een beperkt deel van het Bossche Broek loslopen, maar dat is voor lang niet iedereen duidelijk. Dieren in het wild lopen hierdoor gevaar, is de klacht. ,,Vanaf nu spreken controleurs vaker mensen aan op het niet aanlijnen van hun hond.”