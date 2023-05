Docenten Marqeez trots op EK-succes dansers: ‘Er loopt hier veel talent rond’

Verbeter het water, begin bij jezelf: was je auto een stuk minder, bijvoor­beeld

Experts hebben de burgers in de regio Alblasserwaard vorige maand gevraagd om mee te doen aan een wateronderzoek in die regio. De gedachte erachter is om, dankzij de hulp van omwonenden, in korte tijd veel te weten te komen over de waterkwaliteit in dat gebied.