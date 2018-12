Dochter vreest dat vermiste Marlena Frank (45) uit Veldhoven slachtoffer is van oplichter Dave H.

VELDHOVEN - De 45-jarige Marlena Frank uit Veldhoven is als vermist opgegeven in Polen. Volgens haar dochter Victoria is ze mogelijk slachtoffer van de bekende oplichter Dave H.

Moeder Frank is sinds zaterdag 15 december niet meer gezien. Ze verdween nadat haar dochter haar waarschuwde dat de man waarmee ze sinds enkele maanden omging, de bekende oplichter Dave H. was. Die dag belde ze drie vriendinnen om geld te vragen. Daarna bleef het stil.

Scheiding

Frank heeft Poolse roots, maar woont in Veldhoven. De man die zich Antonio Perez noemde leerde ze kennen via de datingsite Badoo. Ze had haar leven na een lastige scheiding weer net enigszins op orde. Hij trok meteen bij haar in voor een weekend, met een verhaal over zijn moeder die met zijn sleutels naar Spanje was gereisd. Toen ze daar een ongelukje kreeg, moest ze langer blijven. Ook een auto had hij niet; na een ongeval wachtte de man op zijn nieuwe Audi.

Volledig scherm De publicatie op de site e-chelmno.pl over de vermissing van de Veldhovense Marlena Frank. © e-chelmno.pl

Dochter Victoria Pekelder vertrouwde de situatie niet, ook omdat Perez zei dat zijn moeder ook zijn paspoort, rijbewijs en andere papieren mee had genomen. Dat werd er niet beter op toen de nieuwe vriend een Audi A6 kocht en die op naam van Frank zette.

Marlena Frank ging vervolgens ook voor hem werken; hij had twee bedrijven, onder meer een kermisattractie. Betaald werd er niet; Perez deed dat af als een fout van de boekhouder. De man probeerde wel indruk te maken met foto's van huizen die hij bezit. Ook werd een bezoekje gebracht aan een vrijstaande villa in Turnhout. ,,Maar we mochten niet naar binnen”, vertelt Pekelder.

Polen

Drie weken geleden vertrok het stel naar Polen, voor een bezoek aan de vader van Frank. Daar kon dochter Victoria haar moeder niet meer bereiken; ze werd geblokkeerd op de telefoon. Toen haar opa contact opnam om zijn zorgen te uiten, werd de situatie steeds nijpender. Haar vader, inmiddels ook ingeschakeld, kwam er op internet achter dat de man die zich Perez noemde, waarschijnlijk Dave H. is.

De oplichter is in diverse zaken veroordeeld. Altijd probeerde hij misbruik te maken van kwetsbare vrouwen. Ze werden ingepalmd met een verhaal over zijn moeder in Spanje, gingen voor hem werken, maar werden altijd beroofd. Daarvoor is hij ook veroordeeld. Ook zou Dave H. zijn slachtoffers mishandeld en soms zelfs verkracht hebben, maar dat is nooit bewezen voor de rechtbank.

Verdwenen

Pekelder slaagde erin via een anoniem nummer een boodschap achter te laten bij haar moeder: meer dan ‘Dave H.’ zei ze niet. ,,Nu denk ik, misschien heeft ze dat niet begrepen. Of hij heeft meegeluisterd. Maar daarna zijn ze vertrokken bij mijn opa in de stad Torun en is ze verdwenen.”

Wel heeft Frank nog drie vriendinnen gebeld met het verzoek om 200 euro over te maken. Omdat de pinpas van Perez kapot was. Een van de vrouwen heeft het geld overgemaakt. De belofte dat het bedrag maandag 17 december teruggestort werd, is niet nagekomen.

Aangifte

Pekelder heeft aangifte gedaan bij de politie in Nederland. Die zei volgens haar dat ze niet veel konden doen omdat het om een volwassen vrouw gaat die vrijwillig mee is gegaan. De Poolse politie in de stad Chelmno zoekt wel naar Frank, zo melden diverse Poolse media. Ook op Facebook is haar vermissing gemeld.