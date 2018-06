Dode bij ernstige aanrijding op A59 bij Made

Sjan van Bergen begeleidt mensen in hun laatste uren: 'De dood is niet te vatten, hoe vaak je er ook naar kijkt'

12:10 DEN BOSCH - Sjan van Bergen is al 19 jaar vrijwilligster bij de stichting VPTZ. Ze waakt over patiënten die niet lang meer hebben. ‘Mooi werk, juist ook in de nacht.’ Want als het dagelijks leven in de parkeerstand staat, wordt de sfeer anders, intiemer.