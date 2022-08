Dode in Maas is de van een speedboot gevallen Rik van Vught uit Sint-Michielsgestel

Update + Video's Lichaam aangetrof­fen in de Maas, vermoede­lijk man uit Sint-Michiels­ges­tel

EMPEL - In de Maas is donderdagmiddag een lichaam aangetroffen door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen. De politie gaat er vanuit dat het om de 22-jarige man uit Sint-Michielsgestel gaat die woensdagavond bij Empel in de Maas is gevallen.

4 augustus